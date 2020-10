Augusta, ancora in calo i positivi al covid: sono 44

Diminuiscono sempre di più le persone positive al covid ad Augusta. Secondo l’ultima comunicazione fornita ieri sera via social dal sindaco Peppe Di Mare sono 44 i contagiati, 8 casi che si sono negativizzati e in meno rispetto all’ ultimo aggiornamento di martedì 27 ottobre. Una buona notizia, dunque, che se da un lato tranquillizza dall’altro deve continuare a far mantenere alta la guardia e rispettare le regole soprattutto in vista delle prossime giornate di Ognissanti e Commemorazione dei defunti.

“Raccomando a tutti noi, a tutti voi, di usare la mascherina sempre – ha ribadito il primo cittadino – Evitiamo assembramenti e spostamenti non necessari e piano piano ne usciremo da questa brutta situazione. Prudenza e molta attenzione”.