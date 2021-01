Augusta, ancora in aumento i positivi: il dato più alto dall’inizio della pandemia

Balzo in avanti dei positivi al covid 19. Ad oggi, secondo il dato reso noto dal Comune nella sua pagina Facebook i contagiati sono saliti 165, ben 17 casi in più rispetto ai 148 di ieri 21 gennaio. E’ il numero più alto di contagi finora registrato dall’inizio della pandemia e comprenderebbe anche qualche nucleo familiare. In quarantena già da alcuni giorni anche una classe di Infanzia di un plesso del secondo comprensivo Corbino, per la positività di una bimba.

E’ stato inoltre prorogato di 2 mesi il drive-in per tamponi rapidi di Punta Izzo “Through Difesa” allestito da MariSicilia nel parcheggio esterno del lido sottoufficiale, gestito dal personale sanitario della Marina Militare e del distretto dell’Asp di Siracusa. Come fa sapere il Comune via social, la postazione doveva terminare il 23 gennaio e “sarà prorogato per ulteriori due mesi. Il servizio resta sospeso per i giorni 24 e 25 gennaio e riprenderà regolarmente dal 26 gennaio”.