Augusta, ancora furti ai danni di attività commerciali: un altro arresto per un trentaquattrenne

E’ ritenuto l’autore di numerosi furti aggravati ai danni di attività commerciali commessi tra fine gennaio e febbraio Salvatore Vona, 34enne augustano già noto alle forze dell’ordine, raggiunto ieri da una misura cautelare in carcere richiesta dal procuratore aggiunto di Siracusa Fabio Scavone ed emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa Francesco Alligo.

Si tratta di una nuova misura cautelare eseguita dagli agenti di polizia del commissariato di Augusta mediante la notifica in carcere poiché, attualmente, il trentaquattrenne si trova già ristretto nella casa circondariale di Piazza Lanza di Catania in conseguenza degli aggravamenti di misure alle quali era già stato sottoposto per violazioni commesse nell’ambito di due differenti procedimenti penali, ovvero gli arresti del 10 febbraio in flagranza di reato per furto in abitazione da parte della Polizia e del 12 febbraio per lo stesso motivo ma da Carabinieri di Augusta.

A questi due furti si aggiungono, secondo gli agenti del commissariato di piazza Castello al comando del dirigente Guglielmo La Magna, gli altri tre commessi ai danni di due attività commerciali dove il presunto ladro sarebbe riuscito ad introdursi forzando le finestre di accesso per rubare soldi contanti prelevati dalle casse e beni materiali di consistente valore. In una delle due attività, in particolare, avrebbe rubato il 28 gennaio per poi ritornarvi anche il 6 febbraio.

Inoltre nell’ambito di altri due procedimenti penali a suo carico Vona è ritenuto dalla Polizia anche l’autore dell’effrazione di un immobile di contrada Cozzo Filonero. Al suo interno il 7 febbraio sarebbe entrato, dopo aver danneggiato l’impianto di videosorveglianza per non farsi identificare, contro la volontà del proprietario e utilizzando violenza sulle cose. Successivamente il 10 febbraio il trentaquattrenne sarebbe ritornato nello stesso stabile rubando beni custoditi al suo interno e arrivando anche a dare alle fiamme gli arredi e diverse porte dell’immobile rendendoli inservibili.

Le indagini sui vari episodi sono state effettuate insieme dagli uomini del commissariato e dei Carabinieri della compagnia che hanno ricostruito i diversi fatti, successivamente riuniti in un unico procedimento. E proprio i numerosi fatti commessi nell’arco temporale di pochissimi giorni, i precedenti penali ed i comportamenti di Vona emersi nel corso dei vari controlli da parte delle forze dell’ordine hanno portato il procuratore aggiunto Scavone a richiedere la misura della custodia cautelare in carcere condivisa dal Gip.