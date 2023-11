Augusta, ancora chiusa l’ex SS114 a Punta Cugno: Forza Italia sollecita interventi e propone una soluzione temporanea

Intervenire, con urgenza per riaprire, il tratto della ex 114, all’altezza di Punta Cugno, chiuso già da due anni per un pericoloso avvallamento stradale e, nel frattempo, creare il doppio senso di circolazione nell’unica carreggiata- in direzione di Siracusa, rimasta transitabile in quel tratto. Potrebbe questa essere una soluzione temporanea per evitare gli automobilisti di allungare il percorso per arrivare ad Augusta secondo Paolo Amato, coordinatore territoriale di Forza Italia, che insieme al commissario provinciale del partito, Corrado Bonfanti e al consulente provinciale per le attività industriali e portuali, Stefano Munafò nei giorni scorsi ha scritto, al commissario provinciale del Libero consorzio dei comuni di Siracusa Mario La Rocca.

“È intollerabile, per le attività economiche dell’area, che un’arteria così importante resti ancora chiusa, -sottolineano i tre- causando disagi per i mezzi che quotidianamente la transitano, operando nella zona industriale e, cosa ancora più grave, per gli aspetti legati alla protezione civile e alla sicurezza in generale dell’intero hinterland. Come risaputo, questa arteria è indicata come una delle vie di fuga dal polo petrolchimico, viabilità strategica e diretta con la quale si raggiungono il maggiore numero di impianti industriali. La chiusura della strada, per gli inspiegabili ritardi nei cantieri che dovevano operare per il suo ripristino pone, quindi, responsabilità che potrebbero non avere solo ricadute sulla quotidiana attività ma, cosa ancora più grave, sulla sicurezza pubblica e ambientale nel caso ci trovassimo in stato di emergenza”.

I tre azzurri sostengono di essere quotidianamente sollecitati da moltissime segnalazioni degli utenti per i disagi legati al pendolarismo e al transito dei mezzi pesanti diretti nella zona industriale che ogni giorno sono costretti, in direzione Augusta, ad imboccare la vecchia ex Ss114, per poi tornare sulla statale 193, “il cui stato è davvero disastrato” e ricordano anche, che l’arteria in questione si trova nella ex Ss 114, che si collega con la Ss 193 per Augusta lungo quell’asse attrezzato per il quale sono stati fatti, nel passato, notevoli investimenti. Un pezzo di viabilità rimasto chiuso per 3 anni, riaperto nel 2020 e, nel 2021, a causa del maltempo, nuovamente chiuso per la presenza di pericolosi avvallamenti del manto stradale.

“Una situazione così grave – concludono – non può restare in condizione di stallo ancora a lungo. Ci appelliamo quindi, al suo spirito di servizio e al suo senso di responsabilità, manifestandole la nostra disponibilità per urgenti approfondimenti e azioni comuni finalizzate ad individuare soluzioni immediatamente operative con il coinvolgimento della nostra deputazione e del governo regionale”.