Augusta, anche quest’anno l’istituto superiore Arangio Ruiz è stato premiato da Eduscopio

Anche quest’anno il Ruiz è stato premiato da Eduscopio, l’atlante dei migliori istituti superiori d’Italia redatto dalla Fondazione Agnelli, che lo ha collocato sul podio nella classifica dei licei e degli istituti tecnici della provincia di Siracusa e Catania.

Ad essersi piazzato al secondo posto sia per l’indice di occupazione dei diplomati che per la coerenza tra gli studi effettuati e il lavoro trovato è stato l’ istituto tecnico settore Economico, secondo posto ma per i risultati ottenuti dai nostri studenti all’università il liceo scientifico delle Scienze applicate. L’istituto tecnico settore Tecnologico si è, inoltre, classificato terzo per l’indice di occupazione dei diplomati.

“Un risultato che dedico agli studenti e ai docenti della scuola che ho l’onore di dirigere – ha commentato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – Tutti insieme portiamo avanti un modello di scuola pubblica di eccellenza, un istituto che sviluppa il senso critico, che insegna ai propri studenti a riconoscere e valorizzare le proprie potenzialità, ad essere cittadini consapevoli del tempo presente.”

I dati di Eduscopio, proprio perchè scientifici e imparziali, forniscono informazioni sulla qualità dell‘offerta formativa delle scuole superiori, utili ai fini dell’orientamento degli studenti che terminano gli istituti secondari di I grado