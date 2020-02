Augusta, anche oggi acqua torbida dal pozzo della villa, torna in piazza la protesta di Mangano

“Dire che c’è stata una manomissione del pozzo è molto grave perché se c’è qualcuno che ha la possibilità di accedere al pozzo e di spegnerlo c’è la possibilità anche che qualcuno lo inquini e di questo dobbiamo preoccuparci. Chiediamo alla magistratura di intervenire, perché si indaghi non solo sulla vicenda della manomissione ma lo si faccia dal 25 ottobre, dal momento in cui è stata fatta l’ordinanza di non potabilità, su ciò che è stato fatto o non fatto”. Lo ha detto stamattina Manuel Mangano, il giovane augustano che oggi è tornato a protestare in piazza e chiedere risposte sull’acqua torbida al cento storico, a distanza di qualche settimana dalla prima volta e dopo l’ennesimo disservizio che si è verificato mercoledì scorso, quando il pozzo è stato trovato spento per una manomissione, come denunciato ieri dal sindaco Cettina Di Pietro e dall’assessore ai Lavori pubblici Roberta Suppo. Con tutti i disagi del caso che anche stamattina si sono, in parte, verificati visto che il pozzo è stato di nuovo sottoposto a interventi di spurgo per la presenza di acqua argillosa ed è stata sospesa l’erogazione, garantita per la maggior parte all’allaccio al pozzo Tringali, per i residenti della parte alta dal ricorso all’autobotte.

Non sono stati tantissimi gli augustani che hanno accolto l’ invito di Mangano a scendere in piazza, arrivato prima della conferenza stampa di ieri di sindaco e assessore ai Lavori pubblici. Oggi erano meno dell’altra volta, ma chi è venuto è arrabbiato per il protrarsi oltremodo di un problema che, anche con la nuova camicia, non sembra proprio essere stato risolto del tutto. Qualcuno ha anche portato delle bottigliette di acqua argillosa e non limpida riempite alcune nei giorni scorsi, un’ altra stamattina tra le vie Megara, Marina Levante ed Epicarmo, a dimostrazione che c’è ancora chi ha problemi con l’acqua sporca che esce dai rubinetti, anche non avendo serbatoi di raccolta. “Perchè non si venga a dire che l’acqua non ha problemi e che sono alcuni detrattori che si lamentano, solo io ho fatto 5 segnalazioni per amici e mi è stato detto che erano arrivate tante segnalazioni che non potevano intervenire subito con l’ autobotte e che il problema si sarebbe risolto senza neanche chiedere il numero civico” ha detto Mangano che con un megafono in mano ha spiegato di essere di nuovo in piazza in maniera pacifica, senza voler attaccare nessuno e per cercare un confronto pubblico con l’amministrazione comunale che anche i presenti avrebbero voluto. E che non è arrivato stamattina.

“Dovevano essere qui in quella che consideravano la loro casa, hanno sempre detto che ci sarebbero stati per discutere con i cittadini- ha aggiunto Mangano ricordando che sul “caso Augusta” c’è un’interrogazione parlamentare al ministero del Salute ancora senza risposta. “Come mai queste interruzioni non c’erano prima? Ma chi vive nei ronchi come fa a far arrivare l’ autobotte e chi non ha i serbatoi? Come si giustifica una spesa di miglia di euro senza avere una soluzione definitiva, queste sono le domande che avremmo voluto fare”.

E mentre la protesta proseguiva in piazza al pozzo della villa gli operai della squadra lavori staccavano e riattacavano la pompa per effettuare, ancora una volta, lavori di spurgo, e “operazioni tecniche nell’apparato elettrico di trasmissione installato per monitorare il funzionamento e le operazioni di lavaggio” si legge nel messaggio di Telegram del Comune delle 11. Dove si dice anche che chi ha bisogno dell’autobotte può chiamare i Vigili urbani allo 0931512288

di Cettina Saraceno