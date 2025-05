Augusta, anche il liceo Megara alla Festa del libro e della lettura

Anche il liceo “Megara” ha partecipato alla Festa del libro e della lettura promosso dall’amministrazione comunale, nei giorni scorsi, allestendo in piazza Duomo uno stand dedicato all’esposizione della propria offerta formativa e dando vita in piazza D’Astorga a diversi momenti di promozione della lettura. La scuola, tramite la docente referente Anna Lucia Daniele, ha aderito al Patto di lettura promosso dalla città di Augusta entrando, dunque, in una rete virtuosa composta da istituzioni scolastiche, associazioni culturali e realtà del volontariato locale.

La 4 AC ha presentato “Cittadini di Gortina”, antologia di racconti ambientata nell’antica città cretese di Gortina, frutto del proprio Pcto iniziato nell’anno scolastico 2023-2024 sotto l’egida della docente tutor Maria Adelaide Scacco e incentrato su archeologia e scrittura creativa. La raccolta è stata curata dal presidente di “Scritturiamo” Alessandro Russo, illustrata da Laura Sardo e contiene le novelle scritte da Anna Armenio, Carola Barbarino, Ludovica Benevento, Roberta Bonnici, Carola Benedetta Bosco, Matteo Bottino, Martina Damiata, Gaia Grasso, Federica Lombardo, Gabriel Magnano, Gianmarco Niciforo, Sveva Passanisi, Alessia Ricca, Laura Sardo, Federica Anna Maria Ternullo, i quali hanno indossato idealmente i panni degli abitanti di Gortina per raccontarne la storia, i costumi e le vicende umane con un linguaggio narrativo vivo e coinvolgente.

La 1 BS, sotto l’egida delle docenti Maria Carmela Circo e Simona Scala, ha condiviso con i presenti le proprie considerazioni sull’esperienza dei gruppi di lettura nella biblioteca comunale “Vallet” vissuta nell’incontro del 24 gennaio. Gli studenti hanno raccontato di essere stati accolti dal personale che ha presentato i locali, il patrimonio librario e i servizi disponibili per i cittadini e di aver scelto vari libri sul tema condiviso della Sicilia nella letteratura da prendere in prestito per leggerli in autonomia e commentarli insieme in classe.

Anastasia Amara e Lorenzo Maria Ballotta della 2 AC hanno curato rispettivamente la narrazione e la lettura interpretata del romanzo “Il fiore delle illusioni” di Giuseppe Catozzella durante la presentazione organizzata insieme con il Rotary club Augusta. Guidati dalla docente referente Salute e Ambiente Jessica Di Venuta, i ragazzi hanno fatto avvicinare gli spettatori alla storia di un rapporto fra due cugini, uno rimasto in Basilicata fedele alle origini contadine e uno figlio di meridionali cresciuto a Milano col sogno di scrivere per ricomporre la frattura fra i due mondi che si porta dentro.

1 BS, 2 BS e 3 AS, accompagnate dalle docenti Maria Carmela Circo, Jolanda Coralli, Giusy Fazzino, Nicoletta Privitera, Simona Scala e Valeria Vitale, hanno assistito alla presentazione del libro “La tua voce è un drago alato” di Alessandra Battaglia promossa dalla Libreria Mondadori. Attrice, speaker e docente di dizione e public speaking, nonché co-fondatrice del centro di formazione per le arti e la comunicazione “Il melograno” e ideatrice del metodo “Le meraviglie della voce”, l’autrice ha trasmesso l’idea della voce come superpotere n grado di far innamorare, incoraggiare, rassicurare e spaventare, di convincere, muovere un esercito e cambiare il corso della storia e ha suggerito vari esercizi pratici utili a scoprire e sviluppare la propria vera voce.

Beatrice Sicari della 3 BL, introdotta dalla docente Di Venuta, ha intervistato l’ex alunna Valeria Ballacchino, destinataria del trapianto del rene donato dal suocero, all’interno della presentazione del libro “La forza del dono” di Orazio e Pina Busà organizzata insieme con l’Aido Augusta. I due coniugi di Avola hanno raccontato l’emozionante storia del figlio Giovanni, i cui organi prelevati dopo la prematura morte nel 2001 hanno consentito di salvare diverse vite e di far ritornare i beneficiari e le loro famiglie a una serena quotidianità.