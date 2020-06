Augusta, anche i docenti del Ruiz contribuiscono alla didattica a distanza in Tv

Prevede la trasmissione di video – lezioni, dedicate agli studenti di tutte le scuole del primo e del secondo ciclo di studi, da trasmettere attraverso lo strumento televisivo il progetto “La scuola in tv” per la didattica a distanza che ha riguardato anche i docenti e il personale dell’istituto superiore Ruiz, unica scuola in provincia di Siracusa e tra i sei istituti superiori siciliani coinvolti. L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale all’Istruzione e dall’Usr Sicilia, ha l’obiettivo di raggiungere quanti più alunni possibili, con particolare riguardo a coloro che si trovano in condizioni di particolare disagio economico o non possiedono dispositivi informatici individuali adeguati, con le video-lezioni, organizzate su discipline comuni.

In particolare il Ruiz ha realizzato sei lezioni di storia, letteratura, informatica, economia, matematica e inglese, grazie all’ impegno dei docenti che hanno aderito al progetto: Anna Belluso, Paola Moroni, Simona Lobello, Angelo Santacroce, Isabella Cassarino, Antonio Chiaramonte, Paolo Trigilio, Vincenzo Tinè e alla disponibilità della dirigente scolastica Maria Concetta Castorina che ha cosi commentato: “Ringrazio l’ assessore regionale all’istruzione Roberto Lagalla, il direttore regionale Usr Sicilia Stefano Suraniti, le dirigenti tecniche Patrizia Fasulo e Viviana Assenza – ha commentato per questa iniziativa che ha l’obiettivo di rafforzare le azioni di sistema relative alla didattica a distanza. E ringrazio soprattutto i docenti del Ruiz che si sono messi in gioco per realizzare un progetto che veicola il “sapere” della scuola a tutti i ragazzi siciliani in procinto di effettuare l’esame di stato dopo l’emergenza Covid-19″.

Le lezioni vengono trasmesse dall’emittente televisiva Trm Hd (Canale 513 e 71) già da lunedì 25 maggio fino all’avvio degli esami di stato, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 18 e sono, inoltre, disponibili sul sito internet dell’emittente televisiva e sulle pagine relative pagine ufficiali nei principali social network.

Di seguito i link per seguire le videolezioni:

Inglese: Social media menace, beware of fake news ” – docenti Paola Moroni e Simona Lo Bello https://youtu.be/OHwNu48s7D4

Storia: Il nazismo e la persecuzione degli ebrei nella testimonianza di Primo Levi – docente Anna Belluso https://youtu.be/8gYIy-2dHcQ

Matematica: Gli integrali – docente Isabella Cassarino. https://youtu.be/-x8gp6HUCZo

Economia: I riflessi economici nelle piccole e medie imprese dopo la Pandemia da Covid-19- docenti Antonio Chiaramonte e Paolo Trigilio. https://youtu.be/cnhJQigA5rc

La robotica come strumento didattico multidisciplinare- docente Angelo Santacroce https://youtu.be/tmzFVdwkQHw

Lezione di informatica “Creazione e gestione di database di tipo relazionale” con il docente Vincenzo Tinè . https://youtu.be/1JRY-jPcYEU