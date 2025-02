Augusta, anche al Corbino si festeggiano i 20 anni di “eTwinning”

Anche al secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino è stato festeggiato il ventesimo compleanno di “eTwinning”, il progetto della Commissione europea dedicato alle scuole che collaborano in progetti innovativi di crescita condivisa. L’istituto megarese diretto da Maria Giovanna Sergi, infatti, che ha partecipato con più di 14 progetti alle attività eTwinning, dal 2019 ha il titolo di “eTwinning school”.

Nei giorni scorsi, nell’auditorium del plesso Salvatore Todaro, si è svolto un momento celebrativo dal titolo “Twin-Twenty Together” durante il quale si sono ripercorse le tappe ed i progetti svolti dall’istituto megarese. Grazie all’ausilio di prodotti multimediali si sono evidenziati l’impegno di alunni ed insegnanti che hanno imparato divertendosi e confrontandosi con coetanei europei. Gli insegnanti sono stati anche impegnati in convegni di formazione, tra i quali ci piace ricordare quello di Siviglia e quello di Danzica.

Si sono poi consegnati i certificati di qualità ottenuti da tutte le classi che lo scorso anno scolastico hanno partecipato con diversi progetti realizzati anche in verticale (con la collaborazione di classi dei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto). Hanno ricevuto il riconoscimento la 3 A della scuola dell’Infanzia coordinata da Graziella Filippone e Maria Musumeci, le 3 D e 3 E della Primaria, guidate rispettivamente da Gabriella Pappalardo ed Eleonora Alicata e, per la scuola secondaria di primo grado, le classi 2 A e 2 C coordinate da Arianna Criscione. Quindi come tutti i compleanni si è festeggiato insieme spegnendo le candeline e col taglio e la degustazione delle torte.

Ma i festeggiamenti non sono terminati così in quanto all’ istituto professionale Alberghiero Ipsseoa “Giovanni Falcone.” di Giarre si è svolto “Raccontami di eTwinning IV ed.” , evento di informazione e condivisione di buone pratiche durante il quale sono stati premiati i vincitori di Quality label delle province di Catania, Ragusa e Siracusa per i migliori progetti eTwinning realizzati nel 2024 nella Regione Sicilia. Il Corbino è stato premiato come realizzatore di buone pratiche didattiche con il progetto “Up and down the Twinstairs” , che ha visto collaborare gli alunni di Italia, Grecia e Turchia sulle scale più curiose e spettacolari dei propri paesi, sulla scala di valori da loro creata, sulle scale musicali su cui cantare insieme, sulle scale Steam e sulle scale delle proprie scuole.

Infine, ma sicuramente non meno importante, altro traguardo raggiunto dall’istituto megarese, strettamente collegato ad eTwinning, è stata la designazione quale soggetto attuatore dell’intervento Pnrr relativo alla progettualità Erasmus+ che consentirà la realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero.