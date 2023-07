Augusta, “Amo ciò che di tenace sopravvive”: i liceali del Megara conoscono Megara Hyblaea

Oltre alla conoscenza geografica del sito e della sua storia antica e moderna ricostruita grazie alle molteplici tecniche di scavo utilizzate dagli archeologi, il progetto ha avuto lo scopo di far scoprire agli studenti una realtà significativa ma poco conosciuta del territorio, mettendone in luce le criticità ma anche le innumerevoli opportunità di sviluppo che offre alle comunità dei centri urbani limitrofi di Augusta, Siracusa e Melilli. E’ stato questo il progetto ex alternanza lavoro, di conoscenza e valorizzazione del sito di Megara Hyblaea, denominato “Amo ciò che di tenace sopravvive”, che si è da poco concluso, nato dalla collaborazione tra il liceo Megara e Archeoclub Augusta Aps ets e che ha coinvolto gli studenti della 3B e 3C dello scientifico e della 4A del linguistico. Con l’intervento di Mariada Pansera, presidente dell’associazione si è riusciti a creare una sinergia con il Parco archeologico di Leontinoi e Megara, in particolare con l’ex direttore Lorenzo Guzzardi, che ha supportata l’iniziativa durante tutte le fasi del suo sviluppo, con gli archeologi della missione francese, archeologi delle facoltà di Catania e con Vincenzo Sapienza, docente della facoltà di Architettura e ingegneria, che si sono resi disponibili per tenere delle lezioni agli studenti coinvolti nel progetto.

Partendo da una prima lezione tenuta al museo “Paolo Orsi” di Siracusa per far conoscere agli studenti dove sono esposti i reperti del sito archeologico megarese, è stata, inoltre, visitata anche la mostra temporanea “Lo regno della morta gente”, raccolta di preziosi reperti archeologici rinvenuti nella necropoli meridionale di Megara Hyblaea scavata dall’archeologo Henri Tréziny i cui studi sono stati proseguiti da Reine-Marie Bérard, nipote dell’archeologo Jean Bérard, che ha curato personalmente la mostra, risultato di vent’anni di studi.

In seguito, Guzzardi ha tenuto delle lezioni nella sede del liceo, spiegando agli studenti l’importanza della conoscenza delle proprie radici e della cura dei beni culturali al fine di preservarne e tramandarne la memoria attraverso la comunicazione e la divulgazione al grande pubblico di appassionati e non.

Altri studiosi, fra cui le docenti e archeologhe Simona Sirugo, Lucia Imprescia, Lou de Barbarie e Dario Piombino Mascali, antropologo dell’ università di Vilnius specializzato nello studio delle mummie, hanno trattato vari aspetti relativi non solo alla distribuzione urbanistica degli ambienti di Megara Hyblaea nei diversi periodi storici, ma anche agli usi, costumi, riti e tipologie di sepolture e corredi funerari nei quali sono stati rinvenuti gioielli, armi e ceramiche.

Gli studenti della 4A dell’indirizzo linguistico si sono impegnati nella realizzazione di traduzioni dal francese di un testo “Storia degli studi” scritto dagli archeologi George Vallet e Francois Villard; gli studenti delle 3B e 3C scientifico hanno, inoltre, realizzato degli opuscoli informativi corredati di QR code, per la divulgazione di contenuti storici e scientifici appresi durante il progetto con riferimento anche all’istallazione del nuovo pannello informativo realizzato con il contributo di “Hangar team” e del box informativo interattivo istallato nel sito in prossimità dell’agorà, con il contributo anche del dipartimento di Architettura e Ingegneria dell’Università di Catania e partner.

Alla fine del percorso i ragazzi sono stati invitati a riflettere e a proporre eventuali progetti di riqualificazione territoriale da intraprendere per la valorizzazione del sito archeologico di Megara Hyblaea nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e, soprattutto, che tenga conto della coesistenza e del rapporto costante fra la tutela del patrimonio e le attività industriali.