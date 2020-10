Augusta, amministrative, commenti a caldo dei due candidati che andranno al ballottaggio, Gulino e Di Mare

“Sono commosso da tanto affetto da parte della gente, che si è ricordata di me dopo tanto tempo, anche se non abbiamo fatto una campagne elettorale serrata. Non mi aspettavo questa così grande risposta, ma sono felice del risultato raggiunto”. Questo il commento a caldo del candidato a sindaco Pippo Gulino, che secondo i dati ufficiosi dei 41 seggi elettorali, sarebbe il più eletto alle amministrative di domenica e oggi con il 30% di voti, (oltre 5300 su 35 sezioni scrutinate) e andrà al ballottaggio con il candidato che si sarebbe piazzato secondo Peppe Di Mare, con il 28% e oltre 4650 voti sempre su 35 sezioni.

Nel suo comitato elettorale del lungomare Rossini, alla Borgata dove i componenti del suo gruppo oggi per tutto il pomeriggio hanno fatto i conteggi dei risultati che arrivavano, man mano dai vari seggi, oggi Gulino non si è visto, ha preferito aspettare a casa i risultati che, alle 20, 30, non erano ancora ufficiali.

“Quello che ci ha premiato penso sia il fatto che abbiamo dal nostro la forza dell’esperienza e – ci ha detto al telefono- la gente ha creduto in noi. Adesso il tempo di metabolizzare e poi saremo subito al lavoro, il problema vero ora è l’apparentamento”

Chi, invece, ha stazionato per tutto il pomeriggio nel suo comitato elettorale di via Giacomo Matteotti, sempre alla Borgata è stato Di Mare che ci ha rilasciato una breve dichiarazione video.