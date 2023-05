Augusta, “ambasciatore della cultura gastronomica italiana nel mondo”, riconoscimento per Marco Bertoni

“Ambasciatore della cultura gastronomica italiana nel mondo”. È il riconoscimento ricevuto nei giorni scorsi da Marco Bertoni, chef augustano che dirige la cucina in una struttura di Misterbianco (Catania). A consegnare la pergamena è stata “Italian hospitality“, associazione culturale che premia le eccellenze italiane per la divulgazione della cultura enograstronomica nel mondo, di cui è presidente onorario Salvo Cassarino, alla presenza anche dello chef Rosario Magrì, componente nazionale di “Amira”, associazione maitre italiani ristoranti e alberghi.

“È una grande emozione, oltre ad essere onorato di portare avanti il nome nella ristorazione del grande cavaliere Pippo Bertoni – ha commentato lo chef augustano – è una grande responsabilità essere ambasciatore della cucina italiana nel mondo. Nei prossimi due anni, fino al 2025, mi porterà in giro a divulgare la cucina, soprattutto quella mediterranea, che incontra il gusto di tutte le regioni italiane. Ogni regione ha il suo piatto ma la cucina più ampia è quella siciliana, noi abbiamo piatti arabi, fenici, greci, delle varie conquiste che abbiamo avuto sono rimaste le tradizioni in cucina. Come la pasta col nero di seppia del “venerdì santo” ad Augusta che è uno dei piatti che porterò in giro raccontandone la tradizione”.