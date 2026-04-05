Augusta, Amato (Forza Italia): “Rottamazione quinquies subito o si spieghino i motivi del no”

Il coordinatore di Forza Italia Augusta, Paolo Amato, ha inviato una nota formale al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, al segretario generale e ai consiglieri, sollecitando una decisione sulla cosiddetta “rottamazione quinquies” dei tributi locali.

Al centro della richiesta, la possibilità per cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione pagando imposte non versate – tra cui IMU, TARI, multe e canoni – in 54 rate bimestrali, senza interessi e spese legali. Una misura, sottolinea Amato, che non rappresenta un condono, ma uno strumento già adottato da diversi Comuni siciliani come Catania, Siracusa, Avola e Palazzolo Acreide.

“C’è una domanda che non può più essere rimandata – scrive Amato –: perché il Comune di Augusta non ha ancora deciso, nonostante la scadenza del 30 aprile si avvicini?”

Secondo il coordinatore azzurro, la misura consentirebbe da un lato ai contribuenti di mettersi in regola con condizioni sostenibili, dall’altro al Comune di recuperare risorse su crediti che rischiano di restare inesigibili.

Amato evidenzia anche il contesto economico complesso, segnato da crisi energetiche, conseguenze della pandemia e difficoltà per famiglie e imprese: “Non si tratta di fare favori, ma di scegliere tra responsabilità amministrativa e immobilismo”.

Nella nota viene quindi chiesto all’amministrazione di esprimersi in tempi rapidi, approvando la misura oppure spiegando pubblicamente le ragioni di un eventuale mancato intervento.

“Non decidere è già una decisione – conclude Amato –. I cittadini meritano chiarezza, tempi certi e responsabilità”