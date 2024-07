Augusta, “Amare il mare”, serata-evento di sensibilizzazione alla tutela del mare

“Amare il mare” è stato il titolo dell’attività estiva per i soci dell’Unitre Augusta che si è svolta nei giorni scorsi a Villa Giulia, residenza estiva della sezione di Augusta di Italia nostra. La serata è stata fortemente voluta, organizzata e realizzata grazie alla sinergia tra Italia Nostra sezione di Augusta, Lions club Augusta host e Unitre Augusta. Il fine della serata, come ha precisato la cerimoniera Anna Lucia Daniele, vicepresidente Unitre, era quello di sensibilizzare i presenti alla tutela del mare. Concetto più volte ribadito nei loro interventi anche dai tre presidenti Jessica Di Venuta per Italia nostra, Francesco Di Grande per il Lions e Salvo Cannavà per Unitre.

Durante la serata, alla presenza di soci e amici dei tre sodalizi, è stato proiettato il documentario dal titolo “L’inquinamento marino: cause, conseguenze per la nostra salute e soluzioni” realizzato e presentato da Giovanni Alga, delegato distrettuale Lions per la tutela delle coste e del mare. A seguire, i presenti sono stati affascinati da un momento dal titolo “La tutela del mare, tra mito, scienza e cultura” messo in scena dai soci di Italia Nostra e coordinato dalla loro presidente, durante il quale sono stati illustrati il mito di Poseidonia e la leggenda di Colapesce.