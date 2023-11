Augusta, alunno “preside per un giorno” al liceo Megara

E’ stato “preside per un giorno” ieri Carlo Bellistrì, studente della quarta A del liceo delle Scienze umane, che ha affiancato il dirigente scolastico del liceo Megara, Renato Santoro, nella sua mattinata lavorativa. Qualche giorno fa, incuriosito dalla professione di preside, l’alunno aveva espresso il desiderio di guardare da vicino e, magari, “vivere” in prima persona il lavoro tanto faticoso e impegnativo di dirigente scolastico e Santoro non ha esitato ad accontentare il ragazzo che ieri per tutta la mattina Carlo è stato in presidenza, insieme al dirigente scolastico e ai suoi collaboratori.

E ha potuto constatare personalmente le principali mansioni che si trova a svolgere quotidianamente lo staff di dirigenza: dal controllo e verifica della puntualità in ingresso degli studenti, all’organizzazione di incontri con genitori, alla discussione sul bilancio con il direttore dei Servizi generali e amministrativi, alla stesura di circolari interne, alla pubblicazione delle stesse nel sito web della scuola, alla firma di documenti.

In particolare il liceale si è interessato della sicurezza della scuola, discutendone con il responsabile del settore ed ha affiancato il dirigente anche durante il minuto di silenzio osservato in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza. A fine mattinata, soddisfatto, ha ringraziato il dirigente ed è tornato in classe con la dichiarata speranza di poter ripetere l’esperienza.