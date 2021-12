Augusta, alunni del Megara vincitori di competizioni ricevono gli encomi del dirigente scolastico

Sono stati premiati l’altro ieri nella loro scuola gli alunni del liceo Megara che si sono distinti nelle gare del “Solar system tour 2021” al Centro universitario sportivo di Catania classificati al terzo posto nella classifica generale delle scuole partecipanti. Si tratta di Arianna Catanzaro (VCS), Carlo Lodin (IVBS), Francesco Lodin (IIBS), Samuele Timmoneri (VCS) per la gara astronomica, Maria Elena Arrigo (IVAS), Giulia Fazio (IVCS), Giulia Contento (IVCS), Noelia Iozzia (VAC), Francesco Ferrante (VAL), Giovanni Gianchino (VAC), Gabriele Maci (IICS), Giorgio Scatà (IVBS) per la gara sportiva che, accompagnati dalle docenti Anna Lucia Daniele, Maria Grazia Muscolino e Stefania Caramagno, referenti rispettivamente della gara di cultura astronomica, della squadra del dipartimento di matematica, sono stati ricevuti nell’ufficio di presidenza insieme anche a Francesco Ferrante, della V A del Liceo linguistico, secondo classificato nella gara degli 80 metri, accompagnato dalla docente di scienze motorie Maria Antonia Valenti.

Nel corso dell’incontro il dirigente scolastico ha consegnato loro un encomio ricordando l’importanza della giusta compartecipazione tra attività intellettuali e sportive, sottolineando inoltre la particolare importanza dei risultati ottenuti dagli alunni attraverso la collaborazione solidale e reciproca.

Hanno esibito attestati e premi anche le alunne che si sono classificate al primo e terzo posto del concorso artistico- letterario “Diverso da chi?”, organizzato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità: Arianna Pedone della IV BS (prima) e Angelica Bellassai della III A SU (terza), accompagnate dalle rispettive docenti di lettere Cassandra Carriglio e Luana Barreca e dalla referente per il sostegno Giovanna Sutera, coordinatrice del progetto.

Anche per loro sono arrivati elogi da parte del dirigente scolastico e dei docenti per la dedizione individuale all’eccellenza e per l’impegno dimostrato da entrambe a supporto di tematiche sensibili come l’inclusione, la tutela dei diritti umani, l’interesse per il prossimo.