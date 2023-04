Augusta, alunni del Megara “artisti della gioia” con l’associazione “Il sorriso che vorrei”

Alunni dei liceo volontari clown terapisti in grado di poter affrontare il percorso da “artisti della gioia” ed essere vicini a chi soffre. Si è conclusa nei giorni scorsi l’esperienza legata ad un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento con la quinta B del liceo linguistico Megara e l’associazione “Il sorriso che vorrei” che, per la prima volta, è entrata in una scuola.

“Quando l’insegnante Floriana Fazzino ci ha contattato per invitarci a valutare la possibilità di

collaborare insieme – ha detto il presidente Mauro Cacace- l’emozione è stata davvero forte, e dopo un’attenta valutazione interna abbiamo deciso di accogliere a braccia aperte questa meravigliosa occasione di svolgere un progetto con un’istituzione così importante come la scuola. Il fatto che la professoressa avesse avuto modo di conoscerci come associazione di volontariato estremamente attiva e partecipativa della vita socio-sanitaria del territorio megarese, ed in particolare della nostra presenza attiva all’interno dei vari ospedali, oltre a riempire i nostri cuori di orgoglio e gioia ha consentito di trovarci subito molto affini tanto sul piano valoriale quanto

su quello legato alla nostra mission”.

I primi incontri si sono incentrati sulla formazione in aula tenuta a cura del presidente Cacace, dello psicologo dell’emergenza Salvo Cannavà e dell’ infettivologa Amelia Motta, che ha visto i ragazzi impegnati in 3 mezze giornate necessarie per comprendere a fondo l’arte della clown terapia, e la potenza del sorriso e della gioia come “antidoto” naturale agli stati di malessere in cui vertono le persone ricoverate in ospedale e nelle rsa. La formazione ha riguardato tutti quegli aspetti più connessi al tema della “vocazione al volontariato”, alle “regole” per essere un buon volontario ed esercitare al meglio la mission dell’associazione, ai rischi da tenere bene a mente quando ci si mette in gioco per essere di supporto per i più bisognosi.

Una volta formati, i ragazzi hanno partecipato e realizzato insieme ai volontari tre servizi tra di loro molto diversi. Il primo alla rsa “Villa Del Monte” di Augusta che ospita circa una trentina di anziani, il secondo nei vari reparti dell’ospedale Muscatello di Augusta, e l’ultimo per le strade della città in una giornata dedicata alla gentilezza.

“Crediamo fortemente che questa esperienza ci abbia insegnato qualcosa in più, e cioè che – ha commentato la tutor del progetto, il segretario/tesoriere dell’associazione Paola Giancane- la partnership tra le associazioni di volontariato e gli istituti incaricati dei percorsi di crescita dei giovani sia davvero fondamentale per “piantare” dei piccoli semi che i ragazzi possano trasformare in importanti risorse per affrontare le sfide della vita. Condurli “per mano” attraverso la visione sotto un diverso punto di vista degli stati di sofferenza in cui vertono le persone, facendo comprendere loro quanto anche il più piccolo gesto di gentilezza possa davvero incidere sulla curva del sorriso di una persona, è stata un’esperienza che mi porterò preziosamente nel mio percorso di volontaria Un grazie particolare al liceo Megara ed alla professoressa Fazzino per la fiducia che hanno avuto nell’affidarci per un piccolo pezzetto del loro percorso scolastico lo sviluppo di questi ragazzi”.

“Non posso che esprimere soddisfazione – ha dichiarato la docente Fazzino, tutor scolastico del progetto – per l’esito più che positivo del progetto Pcto intrapreso con l’associazione “Il Sorriso che vorrei”: sia perché ha offerto agli alunni reali occasioni formative per lo sviluppo e il consolidamento di importanti competenze mediche e soprattutto sociali quali l’autonomia, l’ascolto attivo, la comunicazione relazionale, il rispetto delle regole, l’apertura e l’accoglienza dell’altro, sia perché i ragazzi hanno, da subito, mostrato un sincero interesse è una partecipazione piena e responsabile, anche in contesti e situazioni per loro nuove, che richiedevano una particolare sensibilità, attenzione e, non ultimo, un certo spirito di intraprendenza. Sono certa che questo percorso ha rappresentato per ciascuno dei miei alunni un arricchimento valoriate oltre che esperienziale”.