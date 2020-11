Augusta, altri 4 migranti trovati al Faro: fanno parte dei 53 sbarcati ieri. Individuati due scafisti

Altri 4 migranti di nazionalità iraniani sono stati ritrovati, stamattina, nella zona del Faro Santa croce da una Volante di polizia del locale commissariato. Fanno parte del gruppo dei 53 sbarcati ieri mattina nella costa di Punta Izzo, da un barca a vela da cui sarebbero riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine che, comunque, stamattina sono riusciti a recuperali.

Anche per i quattro è scattato il controllo anticovid da parte dell’Asp, che ieri aveva portato alla scoperta di un caso di positività tra gli sbarcati. Si tratta di uno dei due scafisti di origine moldava, che avrebbe condotto il natante, partito 6 giorni fa dalla Turchia per finire sulle coste augustane, in un’area interdetta all’ accesso e militare per la presenza dell’ex poligono di tiro. Da ieri sera i due uomini si trovano rinchiusi al carcere di Cavadonna con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, i 53 migranti dopo le operazioni di identificazione che sono proseguite al porto commerciale sono stati invece accompagnati in 31 (componenti di nuclei familiari, minori e donne) al centro di accoglienza di Capocorso, di Siracusa, mentre i restanti 23 a Testa dell’Acqua, a Noto.

Uno sbarco anomalo quello di ieri, come solo pochissime altre volte è successo prima d’ora per un porto anche militare, e che si è verificato intorno alle 9, 30 quando la barca è arrivata a Punta Izzo. Da un tender i due scafisti avrebbero fatto scendere a piccoli gruppi i migranti che, nel frattempo, raggiungevano la scogliera.

Qualcuno si sarebbe accorto del natante e avrebbe chiamato il 113.

Una volta arrivati gli agenti di polizia, al comando del commissariato di polizia di Augusta Guglielmo La Magna, una parte dei migranti già scesi a terra sono stati recuperati, mentre via mare è intervenuta anche una motovedetta della Guardia costiera che ha bloccato la barca, trasbordando quelli che erano rimasti ancora a bordo.