Augusta, altri 120 percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei progetti di utilità collettiva

Altri 120 percettori di reddito saranno impegnati nei prossimi mesi in altri progetti di utilità collettiva (Puc) approvati dall’amministrazione che ha anche impegnato la somma di 45 mila euro da spendere tra visite mediche, coordinamento tutoraggio, acquisto di materiali e dispositivi necessari finanziabili a valere sulla quota servizi del “Fondo povertà”. Si allarga, dunque, la platea dei beneficiari del reddito che, in cambio del beneficio economico ricevuto, sottoscrivono per legge un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale partecipando a progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Anche se la somma dei 120 che si aggiunge ai primi 78 già impegnati nei primi 5 progetti, appare minimo rispetto agli oltre 2700 beneficiari che usufruiscono del Rdc, secondo il dato augustano fornito, ad inizio dell’anno, dalla Cgil-Camera del lavoro.

Dei 9 nuovi progetti approvati dal Comune alcuni sono gli stessi già messi in atto con i precedenti percettori di reddito come la “Pulizia in comune” che prevede l’impiego di 10 nuovi beneficiari, gli “Amici della strada nelle scuole” (10) “Verde al cimitero” (10), “Verde pubblico” (20) e “Supporto amministrativo” (2), mentre i tre nuovi Puc riguardano il “Decoro urbano” (10), la “Manutenzione e installazione segnaletica della strada” (4), “Vivere al pulito” (30) “Custodiamo il nostro comune” (14).

I progetti saranno inseriti nella piattaforma “Gepi” per consentire le selezioni da parte del Comune del personale. Tutte e 120 saranno dotati degli appositi e necessari presidi che verranno acquistati nelle prossime settimane, verranno seguiti da un tutor per progetto di provenienza dal settore di appartenenza e saranno impiegati due volte a settimana da un minimo di 8 ore ad una massimo di 16 a settimana per tutto il periodo in cui percepiranno il reddito di cittadinanza.