Augusta, altalene che mancano e tappetino da sistemare al parco giochi: Anna, 10 anni, scrive al sindaco

Anna ha solo dieci anni e un desiderio, che la accomuna a molti bambini della sua età. Trascorrere al meglio il suo tempo libero in una delle poche aree pubbliche dedicate ai più piccoli ad Augusta: il parco giochi della Villa comunale. Dove però mancano le altalene, uno dei giochi più divertenti e il tappeto antitraumi non è proprio messo bene.

Cosi, senza alcun timore, ha preso carta e penna, nel senso letterale del termine, e qualche giorno fa ha scritto a mano una lettera aperta al sindaco Giuseppe Di Mare per esprimere il disagio, suo e dei suo compagni di giochi. E sollecitare al contempo interventi urgenti da parte dell’amministrazione, anche e soprattutto per la sicurezza dei più piccoli.

Ecco la lettera integrale di Anna inviata alla nostra redazione:

“Caro sindaco, mi chiamo Anna, ho 10 anni e le sto scrivendo per chiederle due cose riguardanti la villa comunale, nello specifico il parco giochi. La prima cosa riguarda l’altalena, (quella per i più grandi). L’altalena era stata tolta un po’ di mesi fa perché non sicura, ma ho sentito da molti bambini augustani (tra cui io) diverse lamentele riguardanti le altalene che dopo tanto tempo non sono più state rimontate. Le chiedo perciò di rimontarla al più presto, perché ci sono molti bambini che le rivorrebbero. Un’altra cosa che le chiedo è di far sistemare il tappeto antitraumi. Le motivazioni per cui le chiedo questo è per motivi di sicurezza, perché qualcuno potrebbe inciampare e farsi male ed è difficile andarci con monopattini e pattini ecc. Le chiedo di sistemare il tutto al più presto”.