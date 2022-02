Augusta, alloggi popolari nel degrado: Fiamma tricolore chiede interventi urgenti

Si trovano in condizioni pessime e disastrose alcune palazzine di edilizia popolare che si trovano nelle vie Giuseppe Di Vittorio, Pietro Frixa e Aldo Moro, alla Borgata e che necessitano di interventi urgenti. Lo denuncia il commissario provinciale di Siracusa del Movimento sociale Fiamma tricolore Benedetto Gainnotta che sollecita l’Istituto autonomo case popolari a provvedere al più presto.

“Il decoro urbano, la vivibilità di una città, si misurano anche dalle facciate degli appartamenti – dice- Guardando dall’esterno degli alloggi si nota la caduta di calcinacci con la conseguente pericolosità per i passanti e le auto parcheggiate. In effetti tante volte già si sono verificati gli interventi dei Vigili del fuoco. La situazione peggiore si evince negli alloggi situati in via Aldo Moro dove, da racconti dei residenti, si è addirittura verificato un incendio negli scantinati”.

Per questo la sezione provinciale del Movimento sociale Fiamma Tricolore chiede con forza ed auspica un pronto intervento “dell’Iacp per il ripristino degli alloggi con l’assegnazione dei lavori a ditte specializzate, senza attendere eventuali sgradevoli incidenti”.