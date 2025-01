Augusta, all’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz è tempo di “Open lab”

Si svolgerà domani, venerdì 24 gennaio, dalle 15 alle 19 il secondo appuntamento di orientamento in vista delle iscrizioni alle prime classi dell’ istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz, che si apre alle famiglie con l’Open lab, proprio per far conoscere la propria ricca offerta formativa.

L’istituto vive, infatti, di quattro anime distinte ma che si integrano e collaborano fra di loro, per assicurare ai ragazzi una continuità educativa e, soprattutto, umana che possa aiutarli nel percorso di crescita: l’istituto tecnico settore Economico, con gli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo e Quadriennale Amministrazione, Finanza e Marketing con curvatura turistica; l’istituto tecnico settore Tecnologico, che presenta tre indirizzi quinquennali Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica più il quadriennale Elettronica ed Elettrotecnica; il liceo scientifico delle Scienze applicate e il liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale.

Realtà diverse ma unite dalla stessa missione educativa: essere un istituto scolastico di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione e di aiutare i ragazzi a cercare la propria strada, rendendoli così protagonisti del proprio percorso di crescita e fornendo loro gli strumenti fondamentali per orientarsi e per vivere nel mondo che li attende.

Venerdì 24 il pomeriggio sarà organizzato in una dimensione prettamente laboratoriale: lungo il percorso, predisposto appositamente per mostrare il ricco ventaglio dell’offerta formativa, gli studenti delle terze medie del territorio avranno modo di entrare nel vivo delle discipline nei laboratori scientifici, tecnici, linguistici, economici, robotici da sempre fiore all’occhiello del Ruiz.

“Ogni anno la dotazione laboratoriale dell’ istituto si aggiorna e si arricchisce di nuovi tasselli – commenta la dirigente, Maria Concetta Castorina, – un vanto per noi, che negli ultimi due anni stiamo perseguendo una strategia che combina all’innovazione e all’aggiornamento dei percorsi, la modernizzazione degli ambienti”. La referente per le attività di orientamento Tania Rizzotti, i docenti e gli studenti ciceroni illustreranno l’ampia e articolata offerta formativa e le attività curricolari ed extra curricolari, attraverso tantissimi workshop laboratoriali, che consentiranno agli ospiti di toccare con mano come è strutturato il percorso scolastico.

Ricordiamo che il Ruiz offre ai propri studenti il percorso di “Biologia con curvatura biomedica”, i potenziamenti linguistici, matematici, scientifici, la possibilità di conseguire la certificazione Cambridge di lingua inglese B1 e B2, la patente europea ICDL, progetti PON e PNRR disegnati sulle esigenze degli studenti, stage internazionali e internazionali, PCTO con Università e aziende del territorio, Olimpiadi disciplinari a carattere nazionale e attività sportive,

Il Ruiz ha programmato altri due incontri, il 31 gennaio e il 7 febbraio.