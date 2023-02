Augusta, allerta rossa tsunami (poi revocata) dopo terremoto tra Siria e Turchia: attivato il Coc

E’ durato qualche ora l’allerta rossa tsunami che ha riguardato anche la costa megarese, lanciata dopo le 4,30, di stamattina dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a seguito del devastante terremoto di magnitudo 7.9, avvenuto nella notte fra la Siria e la Turchia. E che ha portato all’attivazione in presenza nella sede del Comune del Coc, il centro operativo comunale di Protezione civile, come si apprende da un messaggio Telegram del Comune.

I mareografi dell’Ingv misuravano successive onde, probabilmente causate da ulteriori scosse e si temeva che l’onda di impatto potesse arrivare anche sulla costa siciliana di Siracusa alle 6.30. In particolare a Portopalo, ma con il passare del tempo l’allarme è stato fortunatamente ridimensionato per poi essere revocato. Sulla spiaggia di Portopalo le onde arrivate intorno alle 6,50 sono state “di piccola altezza e non hanno prodotto danni”- si legge ancora su Telegram.

Con un aggiornamento delle 7, 15 la Protezione civile nazionale ha revocato poi l’allerta. Le scuole e tutte le altre attività saranno regolarmente aperte.