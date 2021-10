Augusta, allerta rossa e ciclone “Apollo”: chiusi oggi uffici comunali, negozi non essenziali e impianti sportivi

Prosegue anche oggi l’allerta meteo rossa della protezione civile e oltre a mantenere chiuse tutte le scuole, il cimitero e i mercati oggi sono chiusi anche negozi ed uffici pubblici. E si chiede ai cittadini, di continuare a restare in casa e non uscire, se non per necessità. È quanto dispone un’ordinanza firmata ieri sera dal sindaco Giuseppe Di Mare che prevede nel dettaglio: la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi essenziali, prosecuzione della chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine grado anche privati, chiusura delle attività commerciali (compresi tutti i mercati all’aperto) ad eccezione delle farmacie, degli esercizi di vendita di prodotti alimentari e di beni di prima necessità e la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati.

Il provvedimento, inoltre, impone di limitare l’uso delle automobili e l’utilizzo, dunque, solo nei casi in cui non si può farne a meno, vietando la circolazione di cicli e motocicli e ordina ai cittadini di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento o esondazione, frane e smottamenti di terreno, di stare lontano da alberi e strutture precarie e cartellonistica e alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili.

Questa mattina non sta piovendo, ma il cielo non promette ancora nulla di buono e, secondo le previsioni meteo che invitano ancora alla massima cautela, non sembra ancora essere finita. Rimane sempre attivo, nella sede della Misericordia, il Coc, il centro operativo comunale che sta coordinando anche le numerose richieste di intervento arrivate ieri al numero di emergenza 0931/991717 sempre attivo.