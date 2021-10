Augusta, allerta meteo “rossa”, scuole chiuse anche domani 26 ottobre

Rimarranno chiuse anche domani, martedì 26 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado. E’ quanto ha disposto oggi pomeriggio il sindaco Giuseppe Di Mare, annunciandolo in un messaggio Telegram del Comune “considerate le condizioni meteo avverse previste per domani. La cittadinanza è invitata a uscire da sola per necessità”.

Il bollettino della Protezione civile regionale emanato oggi pomeriggio, dopo le 16,30, prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo per domani, innalzando l’allerta a “rossa” per tutta la giornata, fino alle 24 del 26 ottobre, e dunque il rischio di idrogeologico e idraulico nella Sicilia orientale.