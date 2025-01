Augusta, allerta meteo “rossa”: nessuna criticità, viabilità regolare. Attivato il Coc

Viabilità regolare e nessuna criticità. In questo venerdì 17 gennaio, di allerta rossa per il maltempo e il previsto arrivo di forti venti, Augusta si è svegliata così, dopo una notte non eccessivamente piovosa e con una temperatura piuttosto rigida intorno ai 2 gradi stamattina presto, come ha fatto sapere sui social il Gruppo comunale di Protezione che è in giro sul territorio già dalle prime ore della mattina, pronte a intervenire in caso di necessità. E invita la popolazione a guidare con prudenza e a segnalare tutte le problematiche al numero di protezione civile 333 331 7059 o alle autorità competenti.

Da ieri sera è attivo il Coc, il centro operativo comunale di protezione civile nella sede della Misericordia di via Gramsci, convocato dal sindaco Giuseppe Di Mare per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo e disagio che potrebbero presentarsi durante la giornata. Ricordiamo che oggi, con ordinanza sindacale e così come in tutta la provincia, rimangono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, il cimitero, la biblioteca comunale tranne che per il personale, e sono sospesi i mercati rionali e il servizio di trasporto disabili per il Centro siciliano di riabilitazione di contrada Costa Pisone.