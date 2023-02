Augusta, allerta meteo rossa: domani scuole e cimitero chiusi, niente mercato del “giovedì”

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani 9 febbraio, così come il cimitero e la biblioteca comunale e niente mercato settimanale del “giovedì”. Lo ha fatto sapere oggi pomeriggio su Telegram il sindaco Giuseppe Di Mare, che a breve firmerà l’ordinanza di chiusura dopo l’allerta rossa preannunciata per giovedì da parte del Dipartimento regionale di Protezione civile e che prevede forti rovesci e temporali in tutta la Sicilia orientale e un rischio idrogeologico e idraulico.

Il Coc è già attivato da stamane, si invita la cittadinanza alla massima prudenza e ad attenersi alle disposizioni degli organi preposti.