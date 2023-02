Augusta, allerta meteo rossa anche per domani: scuole e cimitero rimangono chiusi

Rimangono chiuse anche domani, venerdì 10 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado così come il cimitero e la biblioteca comunale e non si terranno i mercati. Rimane, infatti, in vigore anche per domani l’allerta meteo rossa, il massimo grado di rischio, cosi come annunciato dal nuovo bollettino emanato oggi pomeriggio dal Dipartimento regionale di Protezione civile che prevede il persistere di forti rovesci e temporali in parte della Sicilia orientale e un rischio idrogeologico e idraulico anche per la giornata di domani.

Il sindaco Giuseppe Di Mare su Telegram ha annunciato che a breve firmerà la nuova ordinanza di chiusura delle scuole, cimitero, biblioteca e mercati.