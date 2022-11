Augusta, allerta meteo per le prossime 48 ore, il Comune avvisa: “evitate di uscire”

“In relazione al peggioramento meteorologico previsto per le prossime 48 ore si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione ed evitare di uscire da casa senza motivazioni valide a partire da domani mattina. Il Coc è stato pre allertato dal sindaco e tutte le forze di protezione civile sono pronte per eventuali interventi”.

Questo il messaggio Telegram del Comune arrivato oggi pomeriggio e relativo all’allerta meteo “arancione” di pre-allarme prevista in Sicilia, e anche ad Augusta, già per tutta la giornata di domani, 26 novembre. Per sabato sono, infatti, previste condizioni meteo-avverse con rovesci e temporali secondo l’avviso sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico di oggi pomeriggio dal dipartimento regionale della Protezione civile.