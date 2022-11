Augusta, allerta meteo arancione: scuole chiuse anche domani 29 novembre

Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche domani, 29 novembre ad Augusta così come in tutta la provincia. La decisione è arrivata oggi pomeriggio dal tavolo di coordinamento dei soccorsi convocato dal prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto con tutti i sindaci dell’intera provincia durante il quale si è deciso di proseguire con la chiusura anche domani in previsione di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo di domani, così come prevede l’avviso di allerta meteo “arancione“, diramato oggi pomeriggio dal dipartimento di Protezione civile regionale.

Rimane chiuso anche il cimitero.