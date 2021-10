Augusta, allerta meteo “arancione”, domani scuole chiuse

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani ad Augusta a seguito dell’allerta meteo e delle condizioni meteorologiche che non sembrano migliorare nelle prossime ore.

Lo conferma il sindaco Giuseppe Di Mare che sta predisponendo l’apposita ordinanza sindacale che si rende necessaria in via precauzionale per la tutela pubblica.

Oggi pomeriggio la Protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino di peggioramento delle previsioni di rischio idrogeologico e l’allerta meteo “arancione” proseguirà, dunque, anche per tutta la giornata di domani lunedì 25 ottobre.