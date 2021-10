Augusta, allerta meteo “arancione”. Attivato il Coc: “uscire solo per necessità”

In relazione all’allerta meteo “arancione” sulla Sicilia orientale, scattata già ieri con un avviso diramato dalla Protezione civile regionale di attenzione anche per tutta la giornata di oggi, è stato attivato al comando di Polizia municipale il Coc, il centro operativo comunale che rientra nella fase di preallerta. Lo si apprende da un messaggio Telegram del sindaco con cui “come da comunicazione del Dipartimento regionale protezione civile inerente l’allerta meteo, in relazioni alle attese intense precipitazioni odierne e venti forti di burrasca, si invita la cittadinanza a rimanere a casa ed uscire solo per necessità”.

Al momento non vengono segnalati particolari problemi, solo qualche ramo di albero finito per strada, nel bollettino del dipartimento regionale di Protezione civile si prevedono nella Sicilia orientale “dalle prime ore del 24 ottobre, per 24-36 ore, precipitazioni diffuse e intense, con rovesci o temporali, con fenomeni particolarmente insistenti su settori est. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento dal primo mattino del 24 ottobre, per 24-36 ore, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti est. Intense mareggiate lungo le coste esposte”.