Augusta, allerta arancione: domani scuole chiuse

A seguito del nuovo comunicato della Protezione Civile Regionale n. 13748 del 15 Marzo 2026, che dispone il livello di allerta meteo arancione fino alle 24 della giornata di domani, lunedì 16 marzo le scuole saranno chiuse
Si invitano i cittadini alla prudenza, visto che nella giornata di domani saranno previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone orientali, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.
A questo si aggiungono venti da forti a burrasca sud-orientali sui settori ionici; forti nord-orientali sulle coste tirreniche e occidentali, con raffiche di burrasca; di burrasca dai quadranti orientali sui rilievi.
Previsto anche mare molto mosso, tendente ad agitato, lo Ionio; molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale.
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