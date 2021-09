Augusta, all’asta da parte dell’Agenzia del Demanio un terreno non residenziale

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un avviso d’asta pubblica per la vendita di un’unità immobiliare non residenziale di proprietà dello Stato che si trova lungo la provinciale 57 Brucoli- Carlentini. Si tratta di un’area formata da un vasto appezzamento di terreno che si estende per complessivi 176600 metri quadrati caratterizzati da una fitta vegetazione. La giacitura è leggermente acclive e la superficie è ricoperta per lo più da macchia mediterranea alta e bassa, i confini sono materializzati da paletti in ferro e rete metallica poggianti su muretti di pietrame a secco o direttamente sul terreno. Il compendio è sorto per scopi militari, presumibilmente poco antecedente lo scoppio della Prima guerra mondiale per ospitare depositi di diminuzioni con magazzini interrati, caserma di acquartieramento e relativi manufatti di servizio.

Sull’area insistono anche 13 magazzini interrati ed alcuni manufatti militari in disuso, quali caseggiati ed altane per la guardia; la zona è attraversata da una stradella che dall’accesso sulla provinciale 57 Brucoli-Carlentini permette l’accesso alle varie fabbriche. Ognuno dei magazzini interrati è accessibile dall’esterno da 2 gallerie in un’ unità di cancello in ferro, che immettono in una camera di manovra. Certificazione energetica non necessaria, prezzo base di 518.650 euro e con una cauzione del 10% di 51865 euro.

L’avviso è pubblicato sul sito dell’ Agenzia del Demanio e scade alle 12 di oggi. Domani nella sede della direzione regionale Sicilia dell’ Agenzia del Demanio la commissione di gara aprirà le offerte arrivate per la aggiudicazione dell’immobile, che avrà luogo a favore di chi avrà presentato la maggiore offerta e anche qualora dovesse esserci una sola offerta valida. L’importo dovrà essere pari o superiore rispetto a quello indicato a base d’asta, non saranno accettati offerte inferiori allo stesso.