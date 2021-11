Augusta, allagamenti ad Agnone Bagni: idrovore in azione tutta la notte. Ancora famiglie isolate in casa

Sono proseguiti tutta la notte gli interventi di aspirazione dell’acqua piovana dai vialetti di Agnone Bagni, la frazione più decentrata di Augusta che al momento rimane quella con ancora il problema degli allagamenti per strada. In alcuni punti, soprattutto ad Agnone Fortezza, il livello dell’acqua ha raggiunto anche il metro, con il tempo che non aiuta di certo visto che è continuato a piovere per tutta la notte. Impegnati diversi mezzi del dipartimento regionale della Protezione civile messi a disposizione del Comune di Augusta ma anche tanti volontari delle varie associazioni come Misericordia, di Nuova Acropoli, club Elettra e gruppo comunale di protezione civile che, in questa emergenza climatica dovuta al ciclone Apollo, si sono dimostrati e continuano a dimostrarsi una grande forza e una risorsa per tutta la comunità.

In funzione le pompe attivate dai generatori per aspirare l’acqua, oggi ne arriveranno altre di dimensioni più grandi e insieme all’uso delle idrovore, visto l’insistenza della pioggia, si sta valutando anche la possibilità di aprire dei varchi per far defluire l’acqua piovana. Oggi arriveranno anche altre squadre di protezione civile in supporto delle tante famiglie che da giorni sono ancora intrappolate in casa, impossibilitate ad uscire se non con i mezzi anfibi e che vengono rifocillate di viveri dai volontari

Nella sede della Misericordia della Borgata dove è ancora attivo il Coc, il centro operativo comunale, ieri, inoltre, è stata allestita una tenda per dare supporto alle persone che potrebbero eventualmente venire sfollate e contestualmente dare ristoro ai tanti volontari impegnati. Diversi provengono anche da fuori provincia, come Caltanissetta, Mineo, dal palermitano, e hanno così anche la possibilità di dormire e riposare qualche ora e avere un pasto caldo. Ieri infatti è stata approntata, per la prima volta, anche la nuova cucina da campo acquistata da poco dal Comune proprio per le emergenze e per attrezzare e potenziare la Protezione civile comunale ed è servita al suo scopo.

Tanti, infine, gli interventi effettuati per ripulire la città da alberi caduti come viale Eroi di Malta, piazza Mattarella, alla villa, ripulita anche la strada di accesso alla Gisira, interventi di pulizia anche al lungomare Rossini e sul canalone.

“Abbiamo riacceso alcune luci, come ad esempio in piazza Risorgimento, ci sono tanti altri problemi di illuminazione ma – ha detto ieri sera nella diretta social il sindaco Giuseppe Di Mare- nei prossimi giorni arriveremo in tutti. Stiamo programmando gli interventi sulla viabilità per coprire buche e asfaltare le strade, segnalateci i vari problemi e dateci un po’ di tempo, arriveremo a sistemarli tutti. Vi invito a pensare che l’emergenza non è finita e finirà quando tutto sarà risolto”.