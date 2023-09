Augusta, alla Principe di Napoli corso di dizione per docenti inaugura nuovo anno scolastico

Al primo istituto comprensivo Principe di Napoli l’avvio del nuovo anno scolastico, che sta per iniziare mercoledì 13 settembre, è stato inaugurato con la presentazione del corso di dizione, tenuto dall’attore augustano Davide Sbrogió. Al percorso formativo, promosso dall’istituto, partecipano un nutrito gruppo di docenti dei diversi ordini di scuola.

“Il corso di formazione, aperto alla mia componente docente, che Sbrogió ha definito “intrigante”, arricchisce lo sviluppo personale e professionale di tutti, ponendo attenzione all’importanza della parola nei rapporti umani – ha affermato la dirigente Agata Sortino, accompagnata dal sindaco Giuseppe Di Mare, intervenuto oggi per l’occasione insieme all’assessore alla Pubblica istruzione Biagio Tribulato- Impegno ed entusiasmo sono le parole d’ordine per una squadra, quella della Principe, che inizia un nuovo anno con una marcia in più, quella della comunicazione e della ricerca di itinerari innovativi e stimolanti”.