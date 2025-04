Augusta, alla nuova darsena si commemora il decimo anniversario del naufragio di migranti

Il prossimo 18 aprile, venerdì santo, ricorre il decennale dell’affondamento nel canale di Sicilia del peschereccio che trasportava oltre 1000 persone migranti. Solo 28 di loro sopravvissero al naufragio. Per iniziativa del Comitato 18 aprile il relitto del barcone, dopo il recupero dal fondo del mare e la pietosa rimozione delle salme effettuata qui ad Augusta, anziché essere distrutto è stato affidato alla nostra città per farne un simbolo dei drammi che continuano a ripetersi nei Mediterranei del mondo e per inserirlo in un “Giardino della memoria”. Dopo l’esposizione nel 2019 alla 58esima edizione della Internazionale d’arte di Venezia, esso è attualmente collocato alla nuova darsena.

In occasione del decennale del tragico naufragio, per una degna commemorazione dell’evento e delle vittime si potrà accedere alla nuova darsena dalle 11 alle 16 per visitare il relitto, per deporre un fiore, riflettere, esprimere un pensiero o pronunciare una preghiera. Alle 12, momento centrale della commemorazione, sarà presente un sopravvissuto al naufragio che testimonierà la sua drammatica esperienza.