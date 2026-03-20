Augusta, alla Lega Navale di Brucoli la presentazione del libro “Il Mare è Vita”

La Sezione Lega Navale Italiana di Brucoli-Augusta organizza per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18 un evento dedicato al mare e alla fotografia subacquea. Nella sede della sezione, in via Libertà 114 a Brucoli, sarà infatti presentato il libro “Il Mare è Vita”.

Protagonista dell’incontro sarà l’autore Elio Nicosia, fotografo subacqueo di fama internazionale, che nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale. Tra i premi più recenti figurano il primo posto al concorso internazionale Ocean Art 2025, in California, e il primo posto al concorso Eudi Photo 2026, a Bologna, nella categoria “reflex apnea”.

Nel corso della serata, oltre alla presentazione del volume, saranno esposte alcune fotografie originali dell’autore e verranno proiettati filmati e immagini inedite, sempre a cura dello stesso Nicosia.

L’iniziativa si propone come un momento di incontro e approfondimento dedicato alla bellezza del mondo sommerso, attraverso lo sguardo di uno dei fotografi subacquei più premiati del panorama contemporaneo.