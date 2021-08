Augusta, alla guida col cellulare, senza casco o cintura: controlli e sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Augusta, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati ed a garantire il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, hanno eseguito nei giorni scorsi diversi servizi “dedicati”.

Oltre a vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, i Carabinieri hanno rafforzato i servizi soprattutto lungo le arterie che conducono nelle località balneari ove insistono luoghi di intrattenimento ed interessati da un importante flusso di persone.

Durante le attività, sono stati controllati numerosi esercizi commerciali, 956 persone e 585 veicoli, ed i militari hanno eseguito varie perquisizioni personali e veicolari contestando violazioni al Codice della Strada per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per la guida con telefono cellulare, senza la revisione periodica del mezzo, senza l’uso del casco protettivo, per la mancata copertura assicurativa RCA, con la patente scaduta di validità o perché mai conseguita ed in un caso con l’aggravante della recidività della violazione. Per quest’ultima trasgressione, il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria aretusea perché sorpreso alla guida di veicoli sprovvisto di patente più volte nell’ultimo biennio.