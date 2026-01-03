Augusta, alla Dimora delle Virtù nasce il giardino terapeutico: un nuovo spazio per l’autonomia e l’inclusione

Un giardino come strumento educativo, terapeutico e sociale. È stato inaugurato alla Dimora delle Virtù di Augusta il nuovo giardino terapeutico, pensato per accompagnare ragazzi con disabilità in un percorso di crescita orientato all’autonomia, alla fiducia in sé e alla partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Il progetto rappresenta un ulteriore sviluppo delle attività portate avanti dalla cooperativa sociale L’Albero, guidata da Ielsa Speciale e Massimo Salomone, che a poco più di un anno dall’avvio della Dimora hanno ampliato gli spazi e le opportunità offerte ai partecipanti. L’obiettivo è chiaro: creare contesti reali in cui le persone con disabilità possano sperimentare competenze, responsabilità e relazioni, andando oltre una logica puramente assistenziale.

Nel giardino terapeutico, la cura delle piante diventa un’attività strutturata che favorisce concentrazione, coordinazione, senso del tempo e rispetto delle regole. Un’esperienza che permette ai ragazzi di misurarsi con risultati concreti e visibili, rafforzando l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità. La natura, in questo contesto, non è solo sfondo, ma parte integrante del percorso educativo.

La Dimora delle Virtù è un progetto residenziale e diurno pensato per offrire un ambiente sicuro e stimolante, in cui ogni persona possa sviluppare le proprie potenzialità. Accanto al giardino terapeutico, la struttura propone laboratori di arte, musica, teatro, attività sportive e manuali, progettati per migliorare la comunicazione, favorire la cooperazione e incentivare l’autonomia personale.

Particolare attenzione è rivolta alla costruzione di un percorso di lungo periodo, capace di rispondere alle esigenze del cosiddetto “dopo di noi”. Un lavoro che mira a preparare i partecipanti a una vita il più possibile indipendente, attraverso esperienze concrete e quotidiane.

Con la realizzazione del giardino terapeutico, la Dimora delle Virtù consolida il proprio ruolo come punto di riferimento sul territorio per l’inclusione sociale, offrendo strumenti pratici per affrontare il futuro con maggiore sicurezza e serenità.