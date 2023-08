Augusta, Alessandro Scalisi è il gay più bello d’Italia 2023

Ha 31 anni ed è di Augusta il gay più bello d’Italia. Si tratta di Alessandro Scalisi, vice responsabile di una catena di supermercati, che è stato incoronato l’altro ieri al concorso di bellezza nato nel 1997 inizialmente come “Mister gay Italia” e che si tiene annualmente a Torre del Lago Puccini, frazione di Viareggio, in Toscana. In giuria ad eleggere e premiare il trentunenne c’erano anche Alessandro Falcinelli, che ha vinto il titolo nel 2016, il più bello d’Italia 2022 Alberto Nenna, Angelo Perrone, manager di vips e numerosi sponsor.

Felice della vittoria inaspettata, Alessandro si reputa una persona spontanea e genuina e da questo tiolo si aspetta una rinascita sia a livello personale, su cui sta già lavorando da un anno, sia per aprirsi nuove strade che lo portino anche ad altri obiettivi di vita e sogni che ha sempre avuto.

Si definisce una persona testarda e determinata tant’è che ha tatuato sul braccio, in greco, “Non mollare mai” e il suo non mollare lo ha portato a vincere il titolo nazionale: “la bellezza di ogni singola persona non è quella esteriore, ma quella interiore. Quella che riesci a dimostrare e a guadagnarti piano piano”– ha commentato il gay più bello d’Italia