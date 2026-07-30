Augusta, Alessandro Giangrande è il neo consulente del sindaco per le Politiche Giovanili

Politica · Titolo gratuito

Alessandro Giangrande è il neo consulente del sindaco per le Politiche Giovanili. Un giovane brillante augustano che ha rivestito la funzione di Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa, è stato componente del Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche della Regione Siciliana, è stato componente del Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta (CNPC) e che da anni è in prima linea per la promozione della cittadinanza attiva degli studenti.

“Questa è una bella notizia per la nostra Amministrazione e per la città – le parole del sindaco Giuseppe Di Mare -. Siamo felici di accogliere un giovane che metterà entusiasmo, idee e competenze al servizio della nostra comunità, con una delega importante e strategica: le Politiche Giovanili. Alessandro si occuperà, a titolo gratuito, di attuare interventi strategici a favore dei giovani. Fornirà contributi di natura tecnico-strategica finalizzati alla promozione della partecipazione dei giovani alla vita pubblica, sociale, culturale ed economica della Città, sostenendo la definizione e l’attuazione di politiche, programmi e progettualità rivolti alle nuove generazioni, nel pieno rispetto delle competenze attribuite agli organi di governo e alla struttura amministrativa dell’Ente. Alessandro aiuterà la mia Amministrazione a favorire un dialogo istituzionale con il mondo giovanile, a raccogliere segnalazioni, proposte e istanze provenienti dai giovani cittadini, sottoponendole all’attenzione del Sindaco, ad agevolare occasioni di ascolto e confronto con il mondo giovanile. Alessandro, a nome di tutta l’Amministrazione, ti auguriamo buon lavoro e un percorso ricco di soddisfazioni. Insieme, con passione e responsabilità, lavoreremo per una comunità sempre più dinamica, inclusiva e vicina ai suoi giovani”.

E Giangrande ringrazio il sindaco Di Mare per la fiducia: “Investire sui giovani significa costruire una città migliore per tutti, svolgerò questo incarico con responsabilità e spirito di servizio. Intendo ascoltare le esigenze e le idee dei giovani per trasformarle in proposte concrete da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione comunale. Lavorerò in perfetta sinergia con tutta l’Amministrazione per favorire l’ascolto, il confronto e la partecipazione. La mia attività consultiva e propositiva sarà orientata soprattutto alla valorizzazione delle opportunità giovanili, degli spazi di aggregazione e dei percorsi di cittadinanza attiva”.