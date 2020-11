Augusta, alberi tagliati al parco dell’hangar, Natura Sicula: “dopo 3 anni nessun responsabile”

A distanza di oltre tre anni dal taglio “indiscriminato” di oltre cento alberi di eucalipto nel parco dell’hangar nessuno è stato chiamato a rispondere del disboscamento nelle aule di tribunale e le denunce sono cadute nel vuoto. A riaccendere i riflettori sulla vicenda della “perdita dell’ultimo polmone verde”, di cui è stata interessata anche la magistratura è l’associazione Natura Sicula, che ricorda che il 14 marzo del 2017 un gruppo di cittadini varcò i cancelli del parco “e vi trovò scempio e macerie. Da ore, forse da giorni, – scrive Gianmarco Catalano- operai e macchine agivano indisturbati e incuranti della ferita che stavano infliggendo a un’intera comunità. Oltre un centinaio di eucalipti erano stati abbattuti su commissione della Marina militare italiana. Lo storico parco, con la sua ridente distesa di alberi monumentali, non c’era più. Al loro posto, un mucchio di tronchi giacevano accatastati come legna da ardere. E come se non bastasse, dopo oltre tre anni le denunce sono cadute nel vuoto”

Gli eucalipti furono destinati ad essere inceneriti visto che la società a cui Marisicilia aveva affidato – in “convenzione a titolo gratuito” – il “taglio e potatura di alberi” era la Biomasse Sicilia spa, di cui è socio unico Sper spa: la proprietaria della centrale a biomasse di Dittaino, in provincia di Enna. E questo anche se “Marisicilia non era nemmeno titolare dell’area demaniale oggetto del disboscamento. – prosegue la nota- Questa era infatti in gestione all’Agenzia del Demanio dal settembre del 2016, da quando cioè la sindaca Cettina Di Pietro riconsegnò terreni e fabbricati di cui il Comune era stato concessionario dal luglio del 2004. Per soli tre anni, dal 2010 al 2012, il parco dell’ hangar fu aperto al pubblico e fruito dalla cittadinanza. La restituzione del bene monumentale al Demanio era stato l’atto finale di un progressivo abbandono istituzionale di cui l’abbattimento dei filari alberati rappresenta il culmine disastroso. Danno al patrimonio storico e monumentale”

Seguì una denuncia alla caserma dei Carabinieri di Augusta da parte di Hangar team, l’associazione che per qualche anno si è presa cura del parco che riteneva che “quei tronchi accatastati immortalavano qualcosa di ben più grave che un semplice attentato alla natura.- scrive ancora Catalano- Erano le colonne divelte di un complesso storico-monumentale, l’«aeroscalo per dirigibili», conosciuto per il suo immenso hangar militare convertito a usi civili e sociali. Un tesoro culturale di cui ciascun eucalipto costituiva “monumento”, parte integrante di un «unicum» rientrante in quella categoria di beni che, secondo il Codice Urbani, «non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione».

Natura Sicula ricorda, inoltre, che un episodio analogo a Firenze, con quattro alberi all’interno del giardino della Fortezza da Basso, ha portato alla condanna, in appello, dell’ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici perché “abbattere alberi monumentali, per di più in un’area sottoposta a rigidi vincoli di tutela, costituisce reato ai sensi del codice penale italiano”, mentre qui l’Agenzia del Demanio come scrisse l’Hangar Team, “non ha dato prova di efficienza e adeguatezza in tema di custodia e valorizzazione dei beni culturali» e ha “finora omesso di agire per il risarcimento del danno erariale arrecato al bene demaniale. E ciò malgrado la stessa Agenzia abbia riconosciuto che l’intervento commissionato da MariSicilia era avvenuto «in assenza di qualsivoglia autorizzazione rilasciata da questa direzione la quale potrebbe, invece, risultare parte lesa”.

A tutto questo Natura Sicula aggiunge l’inerzia o la complicità di quelle istituzioni che “mancarono di adempiere ai loro doveri di vigilanza e tutela”, prima fra tutte la Soprintendenza di Siracusa, l’ente preposto alla tutela dei beni culturali che “avrebbe dovuto accertare l’illecito, sanzionarlo e trasmettere gli atti alla magistratura ma invece autorizzò un ulteriore “taglio a raso» di ciò che restava delle piante abbattute. Tale nulla osta venne rilasciato sulla base di una perizia agronomica di parte, ossia prodotta dallo stesso comando militare, che presentava il nuovo intervento culturale” come benefico “al fine di favorire il ricaccio dei polloni”. Eppure, a distanza di oltre tre anni, quel provvedimento rimane in piedi e, forse non a caso, nessuno dei colpevoli del disboscamento è stato chiamato a rispondere nelle aule di tribunale. Le denunce sono cadute nel vuoto”.