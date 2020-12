Augusta, alberi solidali a cura dell’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi”

Alberi solidali che potranno essere abbelliti dai bambini e dalle famiglie nei quartieri dove sono stati collocati in un clima di condivisione che è propria dello spirito del Natale più vero. Ad Averli posizionati nei giorni scorsi, in 4 punti diversi del territorio comunale, è stata l’associazione genitori e gigli “Unitevi a noi” Aps Ets che ha così voluto contribuire a creare un’ atmosfera natalizia ancora più ricca di quella che già si respira con gli allestimenti dell’amministrazione comunale.

“Quest’anno avremo tutti un Natale diverso, forse strano, che – dice Antonio Caruso, presidente- sarebbe stato difficile immaginare anche da chi possiede una fantasia accesa e pessimistica. Ma nonostante ciò tutti sentiamo forti i valori spirituali e religiosi di questa festa. Come associazione, in sinergia con l’amministrazione comunale, abbiamo voluto regalare alla nostra Augusta alberi di Natale in legno, quindi ecologici, addobbati con adesivi che rappresentano le 5 mission essenziali dell’ associazione. I nostri alberi non saranno luminosi, ma brilleranno di buoni propositi. E sono certo che in questo momento di confusione e incertezze saranno apprezzati più di ogni altra cosa”.

Gli alberi si trovano ai parchi giochi di piazza Castello a Brucoli e dei giardini pubblici, all’Isola, sul sagrato della chiesa di San Giuseppe Innografo a Monte Tauro e nella piazzetta del Sacro Cuore della Borgata. Durante la collocazione di quello del piazzale esterno della parrocchia del Monte i componenti dell’associazione hanno condiviso, nel rispetto delle normative anticovid, un momento di aggregazione con i bambini e le famiglie della parrocchia diretta dal parroco don Giuseppe Mazzotta accompagnati dalle nenie della zampogna eseguita da Emanuele Di Grande.

Intanto l’associazione continua le sue “mission” sulla sicurezza stradale, contro la droga l’abuso di alcool, il bullismo e a sostegno della famiglia e della disabilità, con l’auspicio che il nuovo anno possa essere migliore del precedente.