Augusta al voto: continuità, ambientalismo e civismo sociale, tre visioni a confronto

Augusta si prepara alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio con una sfida che mette di fronte tre modelli politici e amministrativi molto differenti. A contendersi la guida della città sono il sindaco uscente Giuseppe Di Mare, il candidato progressista Salvo Pancari e il civico Concetto Cacciaguerra.

La campagna elettorale si è sviluppata soprattutto attorno ad alcuni temi centrali per Augusta: porto e zona industriale, sanità, ambiente, sviluppo urbano, welfare e rapporto tra crescita economica e qualità della vita.

Il sindaco uscente Giuseppe Di Mare punta sulla continuità amministrativa, rivendicando il lavoro svolto negli ultimi cinque anni e mezzo. La sua coalizione è sostenuta da otto liste: Augusta 2020, 5+5, Forza Italia, Grande Sicilia, I Love Augusta, Insieme, Più Augusta e Giuseppe Di Mare Sindaco. Gli assessori designati sono Alessandro Ambrosio, Concetto Cannavà, Giuseppe Carrabino, Cristina Mignosa e Biagio Tribulato.

La proposta politica di Di Mare ruota attorno allo sviluppo infrastrutturale e logistico della città. Il porto viene indicato come asset strategico per il futuro economico di Augusta, insieme alla zona industriale e alle opportunità legate alla blue economy, all’eolico offshore e alle Zone Economiche Speciali.

Nel programma trovano spazio anche: il completamento della depurazione; il rilancio di grandi opere urbane; nuovi parchi cittadini; interventi sulla mobilità; il rafforzamento dell’ospedale Muscatello; investimenti sui servizi scolastici e sugli asili nido.

La linea politica dell’amministrazione uscente punta quindi sull’idea di una Augusta centrale nel Mediterraneo, capace di attrarre investimenti e rafforzare il proprio ruolo industriale e commerciale.

Salvo Pancari rappresenta invece il fronte progressista, sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Gli assessori designati sono Maria Grazia Patania, Alessandra Aloisi, Maria Moschitto e Roberta Suppo.

La candidatura di Pancari si concentra soprattutto sul rapporto tra industria, ambiente e salute pubblica, tema particolarmente sensibile in un territorio segnato dalla presenza del polo petrolchimico.

Tra i punti principali del programma: monitoraggio ambientale e sanitario costante; sistema “Nose-Arpa” per le segnalazioni delle molestie olfattive; screening sanitari finanziati tramite compensazioni industriali; gestione più rigorosa delle discariche; rigenerazione urbana senza consumo di nuovo suolo; maggiore trasparenza amministrativa e partecipazione civica.

Pancari insiste inoltre sul ruolo del sindaco come autorità sanitaria locale, proponendo un approccio molto più rigido nei confronti delle criticità ambientali e industriali.

Più distante dagli schieramenti tradizionali è Concetto Cacciaguerra, candidato sostenuto dalla lista civica Coraggio e Libertà. Gli assessori designati sono Giulio Morello, Daniela Sessa, Sebastiano Castorina e Massimiliano Strazzulla.

La proposta politica di Cacciaguerra punta soprattutto sui temi sociali, sanitari e sulla tutela delle famiglie. La sua campagna elettorale si è sviluppata attorno all’idea di una città che deve tornare a garantire servizi essenziali e qualità della vita.

Tra le proposte: osservatorio epidemiologico permanente; incentivi per giovani coppie e famiglie; sostegno alle attività commerciali locali; interventi contro il caro affitti; maggiore attenzione al decoro urbano; piano per sicurezza e viabilità; utilizzo del baratto amministrativo per il recupero di immobili e spazi urbani. Molto forte anche il focus sulla sanità pubblica, con richieste di potenziamento dell’ospedale e dei servizi territoriali.

La sfida elettorale di Augusta racconta quindi tre approcci molto diversi: la continuità amministrativa e infrastrutturale di Di Mare; la visione ambientalista e progressista di Pancari; il civismo sociale e identitario di Cacciaguerra.

Tre modelli che interpretano in maniera differente il futuro di una città storicamente legata al porto, all’industria e al rapporto delicato tra sviluppo economico, ambiente e salute pubblica.