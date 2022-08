Augusta, al via questa sera la disinfestazione dagli insetti in tutto il territorio

Al via questa sera martedì 9 agosto le operazioni di disinfestazione di insetti vari larve, formiche, cavallette, mosche, zanzare, vespe in tutto il territorio del Comune di Augusta. Lo fa sapere l’assessore alla Transizione ecologica Concetto Cannavà che precisa che si comincerà dall’Isola, proseguendo per tre sere successive con i quartieri della Borgata, di Monte Tauro, Brucoli e terminando con le zone più esterne.

Seguiranno successivamente fasi di monitoraggio per valutare l’ efficacia delle azioni messe in campo. Le operazioni di disinfettazione saranno a cura della Megara Ambiente.