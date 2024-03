Augusta, al via “Pedali salati. Memorial Roberto Sarta”: per amanti della mountain bike e del walking

Si snoderà domenica 17 marzo sulle coste e il territorio di Augusta “Pedali salati. Memorial Roberto Sarta”, sesta tappa del calendario “Sicily excursions 2024”, promossa dall’asd “Xifonia bike Augusta” con il patrocinio del Comune e aperta a tutti gli amanti della mountain bike e del walking. Il raduno dei partecipanti è previsto alle 8 in piazza Duomo dove al contempo saranno ospitati per l’occasione, tredici stands delle principali associazioni augustane.

Due i percorsi previsti in bici: uno lungo di 30 km e l’altro corto di 25 km: “Dopo un breve trasferimento tra le vie storiche ci dirigeremo verso le saline di Augusta per ammirare i fenicotteri rosa presenti, – ha spiegato Seby Piazza, presidente dell’asd- a seguire iniziamo attraversando i singoltrack delle zone Faro Santa Croce, Balata Liscia, Vetrano dove è prevista una sosta veloce per il punto ristoro e per ammirare in lontananza l’Etna, questa tappa completa la prima parte dell’evento”.

La seconda parte prevede il passaggio sempre a ridosso della costa che si affaccia sullo Ionio fino alla Baia dei Cesari, si prosegue salendo verso contrada Cavalera, breve tratto su asfalto e si rientra verso un paio di impegnativi singoltrack affacciandosi stavolta verso la città di Augusta: si passerà attraverso la “salita del fungo” dove si possono notare le tombe neolitiche sulla roccia, fino ad arrivare all’interno di una proprietà con annesse grotte neolitiche e nuovo punto di ristoro, e poi verso l’ultimo singletrack che riporterà i bikers verso Augusta passando a ridosso del Castello svevo.

Ad arricchire l’evento due passeggiate culturali adatte a tutti: la prima con l’associazione Archeoclub che accompagnerà quanti vorranno partecipare al sito archeologico di Megara Hyblaea, la seconda a cura della Pro Loco Augusta che prevede, invece la visita del palazzo di città, della Madrice e delle chiese, la Porta spagnola e le mura del Castello svevo. Alla fine si svolgerà il sorteggio di alcuni premi, tra questi la maglia di “Sicily excursion” e la consegna di targhe ai partecipanti.