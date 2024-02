Augusta, al via oggi l’esercitazione militare antisommergibile “Dynamic manta”

Al via oggi, nell’area del Mediterraneo centrale, l’attività addestrativa denominata “Dynamic manta” che, sin dal 2013, rappresenta una delle più importanti e complesse esercitazioni antisommergibile della Nato e che si concluderà l’8 marzo. Pianificata dal comando marittimo alleato (Nato allied maritime command – Marcom) e condotta al largo delle coste orientali e meridionali della Sicilia, la Dyma è un’esercitazione anti sommergibile (Asw – anti submarine warfare) avanzata, che si pone l’obbiettivo di addestrare e affinare le capacità alleate di operare in modo integrato in questa forma di lotta.

Quest’anno saranno sette i sommergibili impiegati, appartenenti alle marine di Italia, Francia, Grecia, Spagna, Stati Uniti e Turchia; i battelli opereranno sotto il controllo del comando sommergibili dell’ alleanza atlantica (Nato submarine command – Comsubnato), addestrandosi con le unità di superficie. Previsto anche l’impiego dei velivoli da pattugliamento marittimo (maritime patrol aircraft – mpa) provenienti da Canada, Germania, Grecia, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia. Il tutto nell’ambito dell’ operazione “Noble shield”, sotto il controllo tattico del contrammiraglio Pasquale Esposito, comandante del secondo gruppo navale permanente della Nato (standing Nato maritime group 2 – Snmg2) operante nel Mediterraneo.

La Marina militare italiana prenderà parte all’esercitazione con la fregata anti sommergibile Carlo Margottini, il cacciatorpediniere Luigi Durand de la Penne, il pattugliatore polivalente d’altura Francesco Morosini (nave di bandiera del Snmg2), due sommergibili e due elicotteri di base presso la stazione elicotteri di Catania. Inoltre, l’Italia in qualità di nazione ospitante, fornirà il supporto logistico della base navale di Augusta, del porto di Catania e della base aerea di Sigonella.