Augusta, al via oggi “Il Festival galleggiante”, due giorni sul tema delle migrazioni

Si chiama “Il Festival galleggiante” e pone l’accento sul tema della migrazione anche alla luce del ritorno, ad Augusta, dopo l’ esposizione alla Biennale di Venezia, del relitto del naufragio del 18 aprile 2015 che diventerà un “Giardino della memoria”, l’evento in programma oggi e domani ad Augusta, a cura dell’associazione “936 pezzi”. In mostra le opere di 11 artisti venuti dalle due sponde del Mediterraneo che oggi e esporranno al Forte Vittoria, e a cui si può accedere previa prenotazione, a cui segui altri momenti al santuario della Madonna dell’Adonai.

“Il festival si svolgerà in due dei luoghi più suggestivi di Augusta – spiegano gli organizzatori- che incarnano nella loro diversità l’immagine di una Sicilia galleggiante nel cuore del Mar Mediterraneo. Una terra ormeggiata sul lato… giusto del mare. Un mare che si fa liquida frontiera pronta a unire o dividere, a togliere o restituire la vita a chi lo attraversa”.

Ad esporre oggi e domani dalle 17 alle 20 al Forte Vittoria sono: “Corpi Migranti”, mostra fotografica di Max Hirzel, “Rêves de révolution”, mostra fotografica di Jameel Subay, “Les jeunes sapeurs de la Tabaski” di Vincenzo Cardile, “Naufrage – L’avenir”, installazione di Mounir Gouri, “Lo gëm mu nekk”, installazione di Bocar Niang “Like fishes”, installazione di Alia Belgsir. Seguirà alle 20 al Santuario della Madonna dell’Adonai, cena e cinema con i film “Atlantiques di Mati Diop”, “Elezioni” di Josephine Jouannais, “Numero 387″ di Madeleine Leroyer.

Domani 11 luglio, alle 10, al santuario della madonna dell’Adonai Max Hirzel presenta il suo libro “Corpi Migranti”, seguirà incontro con Enzio Parisi, vicepresidente del Comitato 18 aprile, con Maria Chiara di Trapani, curatrice, Giorgia Mirto, antropologa, Abrahalei Tesfai, attivista. Alle 20, inoltre, è in programma altra cena, la discussione con gli artisti esposti al forte Vittoria in dialogo con Maria Grazia Patania e Yacouba Boundane, Glomere e le performace “Ainsi qu’entrent dans la flamme qui brille les papillons empressés à leur perte” dell’artista André Fortino e “Oniroscope” dell’artista Tuia Cherici e dell’antropologa Arianna Cecconi

“L’obiettivo ultimo dell’evento è anche quello di far luce sull’attualità di chi – spiegano gli organizzatori- vede l’Europa come un miraggio in dissolvenza, di chi non vorrà più affrontare i rischi della migrazione detta irregolare o subire l’umiliazione di arrivare qui per vivere in condizioni deprecabili. Guarderemo infatti a chi si impegna ogni giorno per costruire un’Africa forte, solidale ed orgogliosa. Allo stesso modo, rivolgeremo la nostra attenzione ai paesi del Medio Oriente, le cui popolazioni sono ridotte nell’immaginario occidentale a un Oriente fantasticato le cui figure principali sono quelle del jihadista o della vittima”.