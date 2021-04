Augusta, al via oggi e domani, al Ruiz, le gare di robotica della “First Lego league Italia“

Al via, oggi e domani, all’istituto Gaetano Arangio Ruiz le gare di robotica “First lego league” – Qualificazione Calabria e Isole, il concorso mondiale di scienza e robotica che vuole promuovere l’approccio scientifico, le nuove tecnologie e l’innovazione sociale. Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’istituto superiore di via Catania è regional partner di First lego league Italia e vedrà gareggiare due squadre, Vultus Ruiz e Metaltech Ruiz su un totale di otto che si daranno battaglia tra gare e presentazioni online, a causa della pandemia, fino al momento delle premiazioni, valide per l’accesso alla finale nazionale e anche alla finale del premio “Oltre la robotica“ del Miur per il miglior progetto scientifico.

“Siamo orgogliosi di ospitare per il secondo anno consecutivo la Fll, un progetto che rappresenta un’avanguardia nelle iniziative internazionali dedicate all’innovazione e all’apprendimento scientifico– ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – Investire nella Robotica, che va oltre l’apprendimento delle tradizionali discipline, è stato sicuramente proficuo per l’istituto, visti i traguardi raggiunti dai nostri studenti in questo ambito”.

La sfida , per ragazzi e ragazze tra i 9 e i 16 anni, anche quest’anno si basa su problemi ispirati a temi che ingegneri e scienziati del mondo reale devono affrontare e si compone di due parti principali: una competizione robotica e un progetto di ricerca. Il tema di quest’anno è RePlay, il cui obiettivo è l’ideazione di soluzioni creative per lo sport, il gioco e il fitness per dare un volto più “smart” alla nostra città, partendo dalla valorizzazione e dal riutilizzo inclusivo, ludico e ricreativo di spazi e luoghi cittadini.

A coordinare il torneo dei robot Lego Mindstorms EV3, NXT e del nuovo set Lego Education Spike Prime è il docente Angelo Santacroce, formatore di robotica: “Nella sfida robotica, i team devono progettare, costruire e programmare dei robot che dovranno compiere delle missioni – ha detto -. Nel progetto di ricerca invece i concorrenti conducono uno studio su un problema attinente il tema della sfida, proponendo una soluzione innovativa e condividendo le proprie scoperte all’interno della propria comunità. Importante è poi l’aspetto del Core Values che valuta la capacità di lavorare in team e di rispettare gli altri“.